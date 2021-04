Serie B, ufficiale: Pescara-Virtus Entella rinviata a martedì 27 aprile per Covid (Di venerdì 16 aprile 2021) Pescara-Virtus Entella è stata rinviata a martedì 27 aprile, adesso è ufficiale. L’Asl della città abruzzese aveva sospeso le attività del club dopo lo scoppio di un focolaio da Covid all’interno del gruppo squadra e così si attendeva solo l’ufficialità del rinvio della partita contro i liguri valida per la trentaquattresima giornata di Serie B. Questa si recupererà dunque fra dieci giorni in conformità alla richiesta di rinvio avanzata dai padroni di casa che hanno così usufruito del cosiddetto “bonus” una tantum. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021)è stata27, adesso è. L’Asl della città abruzzese aveva sospeso le attività del club dopo lo scoppio di un focolaio daall’interno del gruppo squadra e così si attendeva solo l’ufficialità del rinvio della partita contro i liguri valida per la trentaquattresima giornata diB. Questa si recupererà dunque fra dieci giorni in conformità alla richiesta di rinvio avanzata dai padroni di casa che hanno così usufruito del cosiddetto “bonus” una tantum. SportFace.

Pescara, UFFICIALE | Nuovo provvedimento dall'Asl

Nuovo provvedimento dall'Asl per il Pescara. Arriva il comunicato ufficiale del club: sorveglianza sanitaria. Dopo lo stop di 14 giorni dall'Asl

