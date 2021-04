Serie B | rinviata Pescara-Virtus Entella al 27 aprile

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B dispone il rinvio della gara, valida per la 15esima giornata di ritorno del CampionatoBKT 2020/21, prevista per sabato 17p.v., e la contestuale riprogrammazione a martedì 272021. L’orario verrà reso noto in separata e successiva comunicazione”. Con questo comunicato la Lega ha deciso di spostare il match previsto inizialmente domani a martedì 27, quando ilavrà finito la quarantena da appena un giorno. Segno inequivocabile che la Lega B stia cercando di non arrivare allo slittamento del campionato. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Pescara - Virtus Entella, gara della 34a giornata prevista in calendario per sabato 17 aprile alle ore 14, è stataa martedì 27 aprile dopo l'istanza presentata dalla società Delfino Pescara 1936 in conformità a quanto previsto dall'art. 3.1 del Comunicato LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020 circa le ...MILANO. La LegaB ha ufficializzato il rinvio causa Covid del match tra Pescara e Virtus Entella in programma domani allo stadio Adriatico. Il match verrà recuperato martedì 27 aprile.La partita Pescara-Virtus Entella, in calendario domani per la 34/a giornata del campionato di serie B, è stata rinviata a martedì 27 aprile. (ANSA) ...Secondo rinvio in pochi giorni per il Latina che, dopo essersi visto annullare la trasferta di Arzachena in programma ieri, sarà costretto ai box anche domenica. Il Dipartimento ...