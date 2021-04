Advertising

DiMarzio : #SerieB, riunione del Consiglio di Lega. Tra la situazione Pescara e l'ipotesi blocco: domani la decisione - ansa_liguria : Covid: serie B; Pescara-Entella rinviata al 27 aprile - sportli26181512 : Serie B, Pescara-Entella rinviata al 27 aprile: Casi di Coronavirus fra gli abruzzesi: posticipata la gara in progr… - zazoomblog : Serie B caso Pescara: focolaio Covid e tre partite rinviate. Stop al campionato? Le ultime - #Serie #Pescara:… - Mediagol : #SerieB, caso #Pescara: focolaio Covid e tre partite rinviate. Stop al campionato? Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Pescara

- La partita- Virtus Entella , in calendario domani per la 34/a giornata del campionato diB, è stata rinviata a martedì 27 aprile. Lo ha deciso la LegaB dopo l'istanza presentata dalla ...ROMA - La partita- Virtus Entella, in calendario domani per la 34/a giornata del campionato diB, è stata rinviata a martedì 27 aprile. Lo ha deciso la LegaB dopo l'istanza presentata dalla ...Commenta per primo Pescara-Virtus Entella, gara della 34a giornata prevista in calendario per sabato 17 aprile alle ore 14, è stata rinviata a martedì 27 aprile dopo l’istanza presentata dalla società ...La partita Pescara-Virtus Entella, in calendario domani per la 34/a giornata del campionato di serie B, è stata rinviata a martedì 27 aprile. (ANSA) ...