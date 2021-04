Serie B, diritti tv 2021-2024: la Lega pubblica il bando ufficiale, ecco cosa può cambiare (Di venerdì 16 aprile 2021) La Lega Serie B ha pubblicato il bando per i diritti televisivi per il triennio 2021-2024.I pacchetti sui quali potranno essere presentate le offerte saranno due: il primo concernente il Digitale Terrestre/Satellite che verrà affidato a un solo broadcaster (16 milioni di euro se in solitaria) mentre il secondo concerne Internet e quindi la possibilità di aprire alla trasmissione da parte di più emittenti.I costi dei pacchetti varieranno chiaramente in base proprio a queste ultime caratteristiche, le offerte possono essere presentate fino al 15 giugno 2021. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da calcioefinanza.it ad essere un passo avanti a tutti sarebbe Sky che punterebbe chiaramente al pacchetto 1 mentre al pacchetto 2 starebbe pensando Eleven ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) LaB hato ilper itelevisivi per il triennio.I pacchetti sui quali potranno essere presentate le offerte saranno due: il primo concernente il Digitale Terrestre/Satellite che verrà affidato a un solo broadcaster (16 milioni di euro se in solitaria) mentre il secondo concerne Internet e quindi la possibilità di aprire alla trasmissione da parte di più emittenti.I costi dei pacchetti varieranno chiaramente in base proprio a queste ultime caratteristiche, le offerte possono essere presentate fino al 15 giugno. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da calcioefinanza.it ad essere un passo avanti a tutti sarebbe Sky che punterebbe chiaramente al pacchetto 1 mentre al pacchetto 2 starebbe pensando Eleven ...

