Serie B, caso Pescara: focolaio Covid e tre partite rinviate. Stop al campionato? Le ultime (Di venerdì 16 aprile 2021) E' caos in Serie B dopo il focolaio Covid scoppiato all'interno dello spogliatoio del Pescara.Nel dettaglio, la Asl di Pescara ha notificato tramite pec al club il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività sportiva per i tesserati della società biancazzurra per una durata di 14 giorni e con decorrenza 12 aprile. La compagine guidata da Grassadonia salterà, dunque, le prossime tre gare in programma nel mese di aprile contro Virtus Entella, Cosenza e Reggiana.Uno Stop che ha posto numerosi interrogativi in merito al prosieguo della stagione. La regular season terminerà il prossimo 7 maggio e le partite andrebbero recuperate prima di quella data. Improbabile. Per questo motivo, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche il blocco del ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) E' caos inB dopo ilscoppiato all'interno dello spogliatoio del.Nel dettaglio, la Asl diha notificato tramite pec al club il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività sportiva per i tesserati della società biancazzurra per una durata di 14 giorni e con decorrenza 12 aprile. La compagine guidata da Grassadonia salterà, dunque, le prossime tre gare in programma nel mese di aprile contro Virtus Entella, Cosenza e Reggiana.Unoche ha posto numerosi interrogativi in merito al prosieguo della stagione. La regular season terminerà il prossimo 7 maggio e leandrebbero recuperate prima di quella data. Improbabile. Per questo motivo, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche il blocco del ...

