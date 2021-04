Serie A, stadi aperti in zona gialla? Il sottosegretario Costa: “stiamo ragionando” (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ stata una giornata importante anche per il mondo del calcio. Il premier Draghi ha annunciato in conferenza stampa le misure contro il Covid ed il ritorno alla zona gialla a partire dal 26 aprile. Un argomento caldissimo è quello del ritorno del pubblico allo stadio, secondo un’indiscrezione dell’Ansa nelle zone gialle sarebbe consentito da sabato 1 maggio l’accesso agli stadi fino a 1000 spettatori. Nuove indicazioni sono arrivate dal sottosegretario alla Salute Costa ai microfoni di Sky Sport: “Di certo avremo gli Europei col pubblico e vogliamo gli spettatori anche alla finale di Coppa Italia, siamo ottimisti a riguardo. Sulla data del 1 maggio però non c’è ancora niente di ufficiale. stiamo ragionando sull’ultima o le ultime due giornate di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ stata una giornata importante anche per il mondo del calcio. Il premier Draghi ha annunciato in conferenza stampa le misure contro il Covid ed il ritorno allaa partire dal 26 aprile. Un argomento caldissimo è quello del ritorno del pubblico alloo, secondo un’indiscrezione dell’Ansa nelle zone gialle sarebbe consentito da sabato 1 maggio l’accesso aglifino a 1000 spettatori. Nuove indicazioni sono arrivate dalalla Saluteai microfoni di Sky Sport: “Di certo avremo gli Europei col pubblico e vogliamo gli spettatori anche alla finale di Coppa Italia, siamo ottimisti a riguardo. Sulla data del 1 maggio però non c’è ancora niente di ufficiale.sull’ultima o le ultime due giornate di ...

