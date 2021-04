Serie A, riaprono gli stadi nelle regioni in zona gialla (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal primo maggio riapriranno le porte degli stadi di Serie A: saranno ammessi 1000 spettatori nelle regioni in zona gialla Ritornano le bandiere negli stadi, sicuramente poche, ma un passo in avanti per colorare la Serie A. Secondo l’Ansa sarà consentito l’accesso a 1000 tifosi, mentre al chiuso massimo 500, per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP. Le ultime cinque giornate di Serie A saranno un antipasto in vista di Euro2020, quando vedremo un numero certamente più cospicuo di tifosi. Gli stadi sono deserti da sei mesi e la voglia di risentire i cori negli stadi è molta. Lo sport e la scuola saranno al centro delle prossime ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal primo maggio riapriranno le porte deglidiA: saranno ammessi 1000 spettatoriinRitornano le bandiere negli, sicuramente poche, ma un passo in avanti per colorare laA. Secondo l’Ansa sarà consentito l’accesso a 1000 tifosi, mentre al chiuso massimo 500, per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP. Le ultime cinque giornate diA saranno un antipasto in vista di Euro2020, quando vedremo un numero certamente più cospicuo di tifosi. Glisono deserti da sei mesi e la voglia di risentire i cori negliè molta. Lo sport e la scuola saranno al centro delle prossime ...

