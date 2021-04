Serie A, Marcelo Burlon firma le maglie del Napoli: la prima contro l’Inter (Di venerdì 16 aprile 2021) Sarà Marcelo Burlon a firmare le maglie del Napoli. Una novità per il club partenopeo, che attualmente lotta in Serie A per tornare in Champions League, che sfoggerà il nuovo look della sua divisa da gioco in occasione dell’importante match di campionato contro l’Inter, la probabile vincitrice di questo torneo di massima Serie. Marcelo Burlon firma le nuove maglie del Napoli ed i social, inevitabilmente in questi casi, si sono divisi tra i conservatori della tradizionale maglia celeste ed i più innovatori, entusiasti delle nuove ali. Sì perché Marcelo Burlon County of Milan e Kappa hanno annunciato la collaborazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Saràre ledel. Una novità per il club partenopeo, che attualmente lotta inA per tornare in Champions League, che sfoggerà il nuovo look della sua divisa da gioco in occasione dell’importante match di campionato, la probabile vincitrice di questo torneo di massimale nuovedeled i social, inevitabilmente in questi casi, si sono divisi tra i conservatori della tradizionale maglia celeste ed i più innovatori, entusiasti delle nuove ali. Sì perchéCounty of Milan e Kappa hanno annunciato la collaborazione ...

Napoli, maglia Marcelo Burlon. Lo stilista: "Dedica d'amore a città e tifosi" (VIDEO) Lo stilista Marcelo Burlon commenta con entusiasmo la nuova divisa realizzata per la SSC Napoli e che verrà indossata contro l'Inter.

Napoli, contro l'Inter ecco la maglia firmata Marcelo Burlon: le foto Ecco la divisa che gli azzurri di Rino Gattuso indosseranno nella sfida di domenica sera al Diego Armando Maradona ...

