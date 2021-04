Serie A: dal primo maggio tifosi negli stadi in zona gialla (Di venerdì 16 aprile 2021) I tifosi potranno tornare negli stadi in zona gialla a partire dal primo maggio: novità in vista per la Serie A Novità in vista per la Serie A. I tifosi potranno tornare negli stadi in zona gialla a partire dal primo maggio. Come riportato dall’Ansa, gli impianti sportivi potranno accogliere 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Ipotranno tornareina partire dal: novità in vista per laA Novità in vista per laA. Ipotranno tornareina partire dal. Come riportato dall’Ansa, gli impianti sportivi potranno accogliere 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tornano i tifosi negli stadi e nei palazzetti. Ma solo nelle zone gialle Via libera dal primo maggio per mille persone negli impianti all'aperto, a partire dalla Serie A, e 500 in quelli al chiuso. In questo modo apriranno agli appassionati anche Internazionali d'Italia di ...

