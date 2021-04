Se si riaprono gli stadi per le partite allora si faccia lo stesso per i concerti

(Di venerdì 16 aprile 2021) Calcio e sempre calcio: in Italia pare l’unico sport e il solo business su cui si possa ragionare in termini di riapertura. Perché non fare loper gli sport minori e gli eventi culturali? Alla fine l’Italia avrà il suo campionato europeo di calcio. Dopo le titubanze dei giorni scorsi, con tanto di ricatto dell’Uefa che avrebbe cercato altri paesi in caso di no italiano al pubblico negli, il governo nostrano ha dato conferma definitiva a riempire l’Olimpico di Roma con circa 17mila tifosi a giugno per le tredel girone più un quarto di finale. Una buona notizia, la visione di una parvenza di normalità in fondo al tunnel ma anche la sensazione che ci sia una qualche forma di pianificazione del futuro in un paese che sembra vivere alla giornata. Il bicchiere però è mezzo vuoto, perché mentre si annuncia l’apertura ...

Palestre e piscine: quando? Ecco le nuove regole Nonostante un aumento dei contagi, ... In calo gli ospedalizzati: 42 ricoverati in meno in terapia intensiva, per un totale di 739 nella... Alessandra Severini Le Regioni spingono sull'acceleratore e chiedono al governo di far ripartire anche nelle zone rosse le attività maggiormente penalizzate, magari fissando regole più rigide... E con le dosi in arrivo sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi e riusciremo a riaprire il Paese. Non appena avremo gli over 70 al sicuro, faremo una revisione di tutto e con le dosi in arrivo...