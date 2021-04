Scuola, sottosegretaria Istruzione Floridia: "Dal 3 maggio tutti in aula". Presidi frenano (Di venerdì 16 aprile 2021) tutti in classe già nelle prossime settimane, almeno in zona gialla e arancione. È l’ipotesi a cui sta lavorando il governo per “regalare a tutti gli studenti, compresi quelli degli istituti superiori, l’ultimo mese in presenza”, ha detto la sottosegretaria del ministero dell’Istruzione, Barbara Floridia. Il presidente dell’Associazione Nazionale dei Presidi: “Difficile, bisogna risolvere il nodo dei trasporti e dello screening con tamponi rapidi” Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021)in classe già nelle prossime settimane, almeno in zona gialla e arancione. È l’ipotesi a cui sta lavorando il governo per “regalare agli studenti, compresi quelli degli istituti superiori, l’ultimo mese in presenza”, ha detto ladel ministero dell’, Barbara. Il presidente dell’Associazione Nazionale dei: “Difficile, bisogna risolvere il nodo dei trasporti e dello screening con tamponi rapidi”

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sottosegretaria Scuola, sottosegretaria Istruzione Floridia: "Dal 3 maggio tutti in aula". Presidi frenano È l'ipotesi a cui sta lavorando il governo per "regalare a tutti gli studenti, compresi quelli degli istituti superiori, l'ultimo mese in presenza", ha detto la sottosegretaria del ministero dell'...

Covid, fonti di governo: dal 26 aprile giallo rafforzato, ok attività ristorazione all'aperto anche di sera E' quanto afferma la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, aggiungendo: 'Mi sembra la ... Finalmente si parla della riapertura di molte attività e la scuola, che è prioritaria, è logico che ...

Scuola, i presidi: “Tutti in classe il 3 maggio? Su trasporti e tamponi ancora nessuna novità” Il governo e il presidente del Consiglio Mario Draghi hanno ribadito che la scuola è in cima alle priorità: l’obiettivo è che nell’ultimo mese dell’anno scolastico tornino in presenza tutti gli 8,5 mi ...

“Dal 3 maggio tutti gli studenti in classe” “Dal 3 maggio tutti gli studenti in classe”. Roma - Barbara Floridia, sottosegretaria all'Istruzione, anticipando l'ipotesi del governo sulle riaperture: “Tornare in presenza almeno l'ultimo mese è im ...

