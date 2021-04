Scuola, ipotesi dal 26 aprile in zona rossa lezioni in presenza fino alla terza media (Di venerdì 16 aprile 2021) Tutti in classe già nelle prossime settimane in zona gialla e arancione. È il piano a cui sta lavorando il governo per “regalare a tutti gli studenti, anche delle superiori, l’ultimo mese in presenza”, ha detto la sottosegretaria del ministero dell’Istruzione Floridia, che aveva indicato come data il 3 maggio. Durante la cabina di regia è emersa l'ipotesi di anticipare. Il presidente dell’Associazione Nazionale dei presidi: “Difficile, bisogna risolvere il nodo dei trasporti e dello screening con tamponi rapidi” Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Tutti in classe già nelle prossime settimane ingie arancione. È il piano a cui sta lavorando il governo per “regalare a tutti gli studenti, anche delle superiori, l’ultimo mese in”, ha detto la sottosegretaria del ministero dell’Istruzione Floridia, che aveva indicato come data il 3 maggio. Durante la cabina di regia è emersa l'di anticipare. Il presidente dell’Associazione Nazionale dei presidi: “Difficile, bisogna risolvere il nodo dei trasporti e dello screening con tamponi rapidi”

