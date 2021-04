Scuola, i presidi: “Tutti in classe il 3 maggio? Su trasporti e tamponi ancora nessuna novità” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo e il presidente del Consiglio Mario Draghi hanno ribadito che la Scuola è in cima alle priorità: l’obiettivo è che nell’ultimo mese dell’anno scolastico tornino in presenza Tutti gli 8,5 milioni di studenti italiani. “Il 3 maggio devono tornare in classe tutte le studentesse e gli studenti”, ribadisce la sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia. Anche così si spiega la presenza a Palazzo Chigi del ministro Patrizio Bianchi per partecipare alla cabina di regia Covid che esamina i dati sul contagio. Per i presidi, però, ancora restano molti nodi da risolvere: l’idea del premier Draghi di riportare Tutti i ragazzi a Scuola “è stata più volte manifestata, l’ha presentata come un auspicio. La possibilità di realizzarla dipende anche dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo e il presidente del Consiglio Mario Draghi hanno ribadito che laè in cima alle priorità: l’obiettivo è che nell’ultimo mese dell’anno scolastico tornino in presenzagli 8,5 milioni di studenti italiani. “Il 3devono tornare intutte le studentesse e gli studenti”, ribadisce la sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia. Anche così si spiega la presenza a Palazzo Chigi del ministro Patrizio Bianchi per partecipare alla cabina di regia Covid che esamina i dati sul contagio. Per i, però,restano molti nodi da risolvere: l’idea del premier Draghi di riportarei ragazzi a“è stata più volte manifestata, l’ha presentata come un auspicio. La possibilità di realizzarla dipende anche dai ...

