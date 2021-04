Scuola, Anief: a tavoli per rinnovo contrattuale questione salario, diritto ferie e indennità Covid (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Per la prima volta il sindacato Anief sarà presente ai tavoli per il rinnovo contrattuale e abbiamo tante proposte da portare avanti. Le prime riguardano quelle di avere un salario minimo ancorato al costo della vita". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Marcello Pacifico presidente Anief. "Non è possibile - sottolinea - che dopo il blocco avvenuto per dieci anni, avere ancora oggi degli stipendi lontani 5-6 punti anche con i nuovi aumenti dell'inflazione". "Dopo una vita spesa sul precariato - spiega - faremo una battaglia sulla parità di trattamento tra persone precarie e di ruolo, sia a livello giuridico che economico. Dal diritto alle ferie, ad esempio, al diritto degli scatti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Per la prima volta il sindacatosarà presente aiper ile abbiamo tante proposte da portare avanti. Le prime riguardano quelle di avere unminimo ancorato al costo della vita". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Marcello Pacifico presidente. "Non è possibile - sottolinea - che dopo il blocco avvenuto per dieci anni, avere ancora oggi degli stipendi lontani 5-6 punti anche con i nuovi aumenti dell'inflazione". "Dopo una vita spesa sul precariato - spiega - faremo una battaglia sulla parità di trattamento tra persone precarie e di ruolo, sia a livello giuridico che economico. Dalalle, ad esempio, aldegli scatti di ...

