Scudo penale ex Ilva, Battista e Corvace: "M5S ha votato a favore di tutti gli altri punti presentati" (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Senatore Mario Turco e tutto il Movimento 5 Stelle esultano per aver stralciato dalla mozione n. 325, presentata in Senato da Fratelli d'Italia, la reintroduzione dello "Scudo penale" per i gestori dello stabilimento siderurgico, omettendo di aver votato a favore di tutti gli altri punti presentati.Si parla di rilancio della produzione siderurgica italiana, a partire dagli stabilimenti di Taranto, di riconversione ecologica, di difesa dell'acciaio italiano.A questo i Senatori stellati hanno votato a favore insieme ai Senatori del Partito Democratico, quello dei decreti salva Ilva, con Forza Italia, con Italia Viva, con la Lega di Salvini e, naturalmente, con il gruppo della Meloni, promotore della ...

Ultime Notizie dalla rete : Scudo penale Ilva, così gli indiani hanno sconfitto lo Stato italiano Dopo questo picco di diossina la procura di Taranto aprì un'inchiesta che fu fermata dagli effetti dello scudo penale voluto dal governo Renzi. Quando il 12 giungo del 2015 morì l'operaio Alessandro ...

Mercoledì 14 Aprile 2021 - 315ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta Turco (M5S) ha insistito sulla necessità di passare da impianti in carbone e forni elettrici e ha difeso la scelta di abolire lo scudo penale per Ilva. La sen. Lezzi (Misto), in nome del diritto alla ...

Ex Ilva: Conte, 'licenziamento Cristello eccessivo e inapproriato' (2) Cristello ha lanciato un grido che non possiamo ignorare o peggio soffocare. Anche quando le parole e gli sfoghi sono duri, comprendere le ragioni di chi vive ogni giorno quella sofferenza -conclude C ...

“Troppa incertezza pesa sui lavoratori” La vertenza ArcelorMittal e la situazione di stallo che investe i diversi aspetti in attesa di una definizione da tempo preoccupa i sindacati. Grandi temi, difficoltà nel far ripartire la produzione, ...

