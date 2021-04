Scoperte le cause alla base della schizofrenia e altre patologie neurologiche

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) Immagina un farmaco che potrebbe temporaneamente migliorare la plasticità nel cervello per trattare l’autismo o la, o persino aiutare il cervello che invecchia di un adulto ad apprendere una nuova lingua o imparare a suonare uno strumento musicale. Queste sono le potenziali implicazioni mediche lungo la strada di una scoperta fatta da un ricercatore nel laboratorio dell’Institute of Neuroscience, Chris Doe, un investigatore dell’Howard Hughes Medical Institute e professore nel Dipartimento di Biologia dell’UO. In uno studio scientifico didettagliato sulla rivista Nature, Sarah Ackerman ha identificato cellule non elettriche che trasformano il cervello da uno stato altamente plastico, aperto all’apprendimento rapido, in uno stato meno mobile e maturo nel sistema nervoso centrale in via di sviluppo. Lo ...