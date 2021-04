Scende l'Rt, ecco le regioni che cambieranno colore. Campania verso l'arancione, rischia la Calabria (Di venerdì 16 aprile 2021) Dovrebbe essere a 0,85 . Scende ancora il valore dell' Rt nazionale . L'indice la scorsa settimana era 0,92 , dunque è in netto miglioramento. Lo si apprende dal dato contenuto nel monitoraggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Dovrebbe essere a 0,85 .ancora il valore dell' Rt nazionale . L'indice la scorsa settimana era 0,92 , dunque è in netto miglioramento. Lo si apprende dal dato contenuto nel monitoraggio ...

Covid, ultime notizie. L'Rt in Italia scende a 0,85. Oggi la cabina di regia, conferenza di Draghi alle 15

