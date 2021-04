SBK | ecco il nuovo calendario | si parte con la doppietta Aragon - Estoril

(Di venerdì 16 aprile 2021) Era atteso per i primi giorni della prossima settimana, invecelo qui già oggi. Parliamo delprovvisorio (preannunciato su queste pagine) della Superbike, che per la stagione 2021 ...

Flaccomen : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - LA TECNICA: #Kawasaki vuole alzare ancora di più l'asticella nel Mondiale #Superbike 2021. Ecco le novità tecn… - corsedimoto : SUPERBIKE - LA TECNICA: #Kawasaki vuole alzare ancora di più l'asticella nel Mondiale #Superbike 2021. Ecco le novi… - corsedimoto : SUPERBIKE - BMW ha investito centinaia di milioni € per vincere il Mondiale, ma ha fallito l'obiettivo. Adesso arri… - gponedotcom : Freni, forcelloni e telai. Ecco tutte le novità tecniche delle SBK 2021: GALLERY - In Kawasaki domina il nuovo moto… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK ecco

Il calendario 2021 Test: il team Aruba Ducati pensa (pure) al Flag to FlagIl terzo appuntamento stagionale si terrà sul circuito di Portimao, in Portogallo (qui gli orari tv ), che rientra nella categoria delle piste scarsamente impegnative per i freni.: Jonathan ...11 piloti del WorldSBK e del WorldSSP sono scesi in pista al MotorLand Aragon: ecco in questa gallery tutte le immagini più spettacolari della due giorni vissuta sulla pista spagnola!Kawasaki vuole alzare ancora di più l'asticella nel Mondiale Superbike 2021. Ecco le novità tecniche intraviste nel corso dei test a Barcellona.