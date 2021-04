Sassuolo-Fiorentina | Iachini | “Dobbiamo ritrovare solidità difensiva Vlahovic? Può rimanere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 aprile 2021) Beppeha presentato, incontro valido per la trentunesima giornata della Serie A 2020/2021, esternando varie considerazioni sul complesso match di campionato. Per esordire, l’allenatore del club toscano ha proposto un’analisi tecnica sulle difficoltà della compagine e sulle possibili soluzioni: “Abbiamo tenuto botta contro Genoa e Atalanta, malache nella passata stagione ci ha permesso di fare tanti punti. Stiamo lavorando per questo, perché è importantel’attenzione al dettaglio che poi permette di non prendere gol“. In seguito,ha elogiato il modus operandi di Rocco Commisso, descrivendolo, presidente sempre al fianco di dirigenza, tecnico e ...