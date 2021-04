Sandra Milo, l’annuncio in diretta Tv tra le lacrime (Di venerdì 16 aprile 2021) Una Sandra Milo in lacrime, disperata per il coronavirus e per la disperazione degli altri, quella che ha detto la sua a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 15 aprile. #VIDEO A FINE ARTICOLO Dopo averla vista in piazza, in lacrime, al fianco dei ristoratori, Sandra Milo si sfogo in collegamento con Mediaset. "Anche io voglio aprire tutto, non ne posso più. Si accumulano debiti così e questi debiti vanno anche pagati: quando? Come? Ci devono aiutare. Poi c'è chi parla di buon senso… non ho il buon senso di chi a fine mese si prende lo stipendio, perché lo stipendio non ce l'ho", si infervora la Milo. "Questa cosa orrenda che è il Covid non è colpa di nessuno, mi sarei aspettata più solidarietà ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 aprile 2021) Unain, disperata per il coronavirus e per la disperazione degli altri, quella che ha detto la sua a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 15 aprile. #VIDEO A FINE ARTICOLO Dopo averla vista in piazza, in, al fianco dei ristoratori,si sfogo in collegamento con Mediaset. "Anche io voglio aprire tutto, non ne posso più. Si accumulano debiti così e questi debiti vanno anche pagati: quando? Come? Ci devono aiutare. Poi c'è chi parla di buon senso… non ho il buon senso di chi a fine mese si prende lo stipendio, perché lo stipendio non ce l'ho", si infervora la. "Questa cosa orrenda che è il Covid non è colpa di nessuno, mi sarei aspettata più solidarietà ...

