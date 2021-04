Sampdoria | si avvicina un clamoroso ritorno dalla Spagna | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 aprile 2021) Jeison Murillo non sembra aver convinto nella sua esperienza in: il centrale colombiano è vicino al rientro allaL'esperienza di Jeison Murillo con la maglia del Celta Vigo è stata al di sotto delle aspettative. Il difensore, di proprietà della, non ha convinto appieno il club galiziano che sembra ora orientato a non riscattare il colombiano. Secondo quanto riportato dal portale lavozdegalicia.es, la società di Vigo sarebbe frenata dall'alto ingaggio del giocatore e cifra pattuita con i blucerchiati per il riscatto del classe 1992. Il difensore sembra quindi destinato a farea Genova.