Salvatore Aranzulla vaccinato contro il Covid: la bufera sui social (Di venerdì 16 aprile 2021) Salvatore Aranzulla si è mostrato mentre riceveva il vaccino anti-Covid e la questione ha generato un putiferio. Salvatore Aranzulla vaccinato a 31 anni: è polemica sui social su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021)si è mostrato mentre riceveva il vaccino anti-e la questione ha generato un putiferio.a 31 anni: è polemica suisu Notizie.it.

Gazzetta_it : #SalvatoreAranzulla: il bodybuilder che non ti aspetti #gazzettaactive leggi qui l'intervista - ComeMagnus : RT @LomagnusM: Salvatore Aranzulla si è vaccinato per farci da guida. #vaccini #covid19 - LomagnusM : Salvatore Aranzulla si è vaccinato per farci da guida. #vaccini #covid19 - MagoDelleFiabe : Perché Salvatore Aranzulla si è vaccinato a 31 anni: il motivo - LomagnusM : Salvatore Aranzulla si vaccina indicando all'infermiera come fare. #covid19 #VacciniCovid #aranzulla -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Aranzulla Salvatore Aranzulla, il "mago del web" vaccinato a 31 anni: ricoperto di insulti, un vergognoso linciaggio Salvatore Aranzulla , mago del web, ha pubblicato un post sui suoi profili social molto personale: l'imprenditore si è ritratto su Instagram, mostrando il momento in cui ha ricevuto il vaccino anti - ...

Perché Salvatore Aranzulla si è vaccinato a 31 anni: il motivo Salvatore Aranzulla ha annunciato via social di essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. La vicenda ha generato un putiferio sui social visto che il mago del web ha solamente 31 anni (e dunque, per m ...

Perché Salvatore Aranzulla si è vaccinato a 31 anni a Milano Salvatore Aranzulla, mago del web, fa impazzire la rete. Stavolta, però, non per l’ennesimo articolo brillante e geniale in cui ci spiega qualche metodo ‘arcano’ per risolvere i problemi di noi comuni ...

