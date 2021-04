Salini: “Per far ripartire economia servirebbe boost da 300 miliardi” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Se in media degli anni pre-covid spendevamo circa il 2,2% del Pil in termini di infrastrutture, per far ripartire l’economia servirebbe un boost, una spesa più ampia: per gli investimenti avremmo bisogno di 300 miliardi non di 50”. Così Pietro Salini, Amministratore Delegato Webuild, questa mattina nel suo intervento nell’ambito della cerimonia per il via al nuovo breakthrough, l’abbattimento dell’ultimo diaframma nella galleria di Serravalle sul tracciato dei lavori per il Terzo Valico. “Vedo un grande dibattito politico sul Recovery Plan, con un programma che in sei anni prevede investimenti complessivi in infrastrutture di circa 50 miliardi di euro, che rappresentano lo 0,5% del pil – commenta Salini -. E’ quindi necessario che queste risorse ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) “Se in media degli anni pre-covid spendevamo circa il 2,2% del Pil in termini di infrastrutture, per farl’un, una spesa più ampia: per gli investimenti avremmo bisogno di 300non di 50”. Così Pietro, Amministratore Delegato Webuild, questa mattina nel suo intervento nell’ambito della cerimonia per il via al nuovo breakthrough, l’abbattimento dell’ultimo diaframma nella galleria di Serravalle sul tracciato dei lavori per il Terzo Valico. “Vedo un grande dibattito politico sul Recovery Plan, con un programma che in sei anni prevede investimenti complessivi in infrastrutture di circa 50di euro, che rappresentano lo 0,5% del pil – commenta-. E’ quindi necessario che queste risorse ...

Advertising

fisco24_info : Salini: 'Per far ripartire #economia servirebbe boost da 300 miliardi': 'Se in media degli anni pre-covid spendevam… - FMag56312093 : Per far ripartire l’Italia “occorre un boost” di 300 miliardi in infrastrutture. Parola di Salini - Cultur_e : Chi riceverà il premio per la migliore intranet del 2020 #IIC2020? Chiunque esso sia, gli auguriamo la stessa emoz… - stefano_romani : @fabriziodavoli1 @SUSANNA60128891 @Gianmar26145917 A mio parere capiremo presto ma il sospetto è che dietro ci sia… - MusicalnewsC : Il chitarrista rock Andrea Salini ed il regista Matteo Bianchi sono tra i candidati al premio per il miglior video… -

Ultime Notizie dalla rete : Salini Per Webuild: fine scavi galleria Serravalle, avanti con Terzo Valico ...Salini - . E' quindi necessario che queste risorse siano integrative rispetto ad altre fonti di finanziamento. In periodo pre - Covid il Paese spendeva circa il 2% del pil in infrastrutture. Per far ...

Completata la galleria Serravalle per disporre di altri 22 chilometri del Terzo Valico ... Pietro Salini. I lavori di scavo della galleria naturale di Serravalle sono stati eseguiti con tecnologia meccanizzata mediante la TBM (Tunnel Boring Machine) "Elisa' per 6,4 chilometri su una ...

Completata la galleria Serravalle per disporre di altri 22 chilometri del Terzo Valico Con l’abbattimento del diaframma si sono completate le attività di scavo della galleria Serravalle, la nuova grande opera in sotterraneo della tratta ferroviaria piemontese del Terzo Valico. La cadut ...

Saline Tarquinia, Federbalneari: “Intervernto invasivo della Regione provoca gravi danni, avvieremo percosro legale” Sulla questione delle Saline di Tarquinia la Regione Lazio conferma l’avvio dell’intervento antropico ed invasivo proposto in somma urgenza e consistente nella realizzazione di una scogliera radente a ...

...- . E' quindi necessario che queste risorse siano integrative rispetto ad altre fonti di finanziamento. In periodo pre - Covid il Paese spendeva circa il 2% del pil in infrastrutture.far ...... Pietro. I lavori di scavo della galleria naturale di Serravalle sono stati eseguiti con tecnologia meccanizzata mediante la TBM (Tunnel Boring Machine) "Elisa'6,4 chilometri su una ...Con l’abbattimento del diaframma si sono completate le attività di scavo della galleria Serravalle, la nuova grande opera in sotterraneo della tratta ferroviaria piemontese del Terzo Valico. La cadut ...Sulla questione delle Saline di Tarquinia la Regione Lazio conferma l’avvio dell’intervento antropico ed invasivo proposto in somma urgenza e consistente nella realizzazione di una scogliera radente a ...