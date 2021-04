Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana (Di venerdì 16 aprile 2021) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Il grand tour del vaccino. Il paese ufficialmente no vax sta facendo carte false per una dose. Belgrado, Montecarlo, Dubai. Un viaggio tra le località più ambite dai nuovi globetrotter alla ricerca dello status symbol anti Covid. E ci sono pure i mitomani - di Michele Masneri Tutti a casa. Si chiude l’epoca delle delocalizzazioni. La nuova politica richiede una produzione industriale a chilometro zero. Ma non è sovranismo - di Stefano Cingolani Processo al mostro sacro. Michel Foucault, il guru dei campus americani sotto accusa. Redeker: “Ha appiccato il fuoco in occidente” - di Giulio Meotti Non più streghe. Un nuovo studio sulla persecuzione delle donne, considerate ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine diculturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Il grand tour del vaccino. Il paese ufficialmente no vax sta facendo carte false per una dose. Belgrado, Montecarlo, Dubai. Un viaggio tra le località più ambite dai nuovi globetrotter alla ricerca dello status symbol anti Covid. E ci sono pure i mitomani - di Michele Masneri Tutti a casa. Si chiude l’epoca delle delocalizzazioni. La nuova politica richiede una produzione industriale a chilometro zero. Ma non è sovranismo - di Stefano Cingolani Processo al mostro sacro. Michel Foucault, il guru dei campus americani sotto accusa. Redeker: “Ha appiccato il fuoco in occidente” - di Giulio Meotti Non più streghe. Un nuovo studio sulla persecuzione delle donne, considerate ...

Ultime Notizie dalla rete : Sabato domenica Moto3, GP Portogallo: Rodrigo primo nelle Libere 2 davanti a Migno e Masia, 5° Fenati Almeno fino al terzo turno di sabato dove, se le previsioni saranno confermate, la classifica ... comunque vada, domenica dovrà partire dalla corsia box insieme ad Alcoba. Entrambi dovranno scontare la ...

Meteo Roma, piogge frequenti e possibili temporali. Primavera stoppata ... Sabato 17 : nubi sparse. Temperatura da 8°C a 17°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Nord - Ovest 6 Km/h , raffiche massime 29 Km/h Domenica 18 : molto nuvoloso con rovesci. ...

Provincia di Prato arancione, i sindaci: "Da domani non sparisce il virus" Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha comunicato ai sindaci della provincia pratese la decisione che anche Prato da domani alle 14 sarà in zona ...

Infermieri, domani assemblea generale CREMONA (16 aprile 2021) - L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cremona ha convocato per domani, sabato 17 aprile, l'assemblea generale ordinaria degli iscritti. L'appuntamento, in programma ...

