S Giovanni Evangelista | Carabinieri scovano quadro rubato 28 anni fa

(Di venerdì 16 aprile 2021) Trovato e restituito il dipinto a olio su tela del XIX secolo raffigurante “San”. La brillante operazione è stata condotta daiper la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC). L’opera d’arte torna così nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Costantinopoli di via Posillipo a Napoli. l’Arma rende noti i particolari. “La tela, insieme ad altri quattro dipinti, era stata rubata da ignoti nel gennaio del 1993 in quella chiesa. E’ stata restituita al parroco, don Salvatore Russolillo, dal Comandante del Nucleo TPC di Udine. Restituzione operata dal maggiore Lorenzo Pella, alla presenza di Monsignor Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli. Presente la dottoressa Rosa Romano, funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. L’opera ...

Un dipinto a olio su tela del XIX secolo raffigurante "San Giovanni Evangelista" è stato restituito dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Costantinopoli di via Posillipo a Napoli.