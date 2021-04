Rugby, Rainbow Cup: Benetton e Zebre sperimenteranno le nuove regole (Di venerdì 16 aprile 2021) Inizierà tra una settimana la Rainbow Cup, il campionato che coinvolgerà le squadre del Guinness Pro 14 con l’aggiunta dei club sudafricani. Un torneo nuovo, nato dalle necessità della pandemia, che hanno impedito a Southern Kings e Cheetahs di partecipare al Pro 14, e un passo verso l’allargamento a tutte le squadre sudafricane nel torneo europeo. Ma le novità per Benetton Treviso e Zebre non saranno solo nel format del torneo e nelle avversarie. Perché ci saranno anche tre nuove regole. regole sperimentali, già testate nell’Emisfero Sud, ma che potrebbero diventare in futuro anche “leggi” confermate per la palla ovale. Tre regole che coinvolgono principalmente le decisioni degli arbitri. Vediamo di cosa si tratta. La prima regola, di fatto, fa sparire l’espulsione ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Inizierà tra una settimana laCup, il campionato che coinvolgerà le squadre del Guinness Pro 14 con l’aggiunta dei club sudafricani. Un torneo nuovo, nato dalle necessità della pandemia, che hanno impedito a Southern Kings e Cheetahs di partecipare al Pro 14, e un passo verso l’allargamento a tutte le squadre sudafricane nel torneo europeo. Ma le novità perTreviso enon saranno solo nel format del torneo e nelle avversarie. Perché ci saranno anche tresperimentali, già testate nell’Emisfero Sud, ma che potrebbero diventare in futuro anche “leggi” confermate per la palla ovale. Treche coinvolgono principalmente le decisioni degli arbitri. Vediamo di cosa si tratta. La prima regola, di fatto, fa sparire l’espulsione ...

Advertising

onrugby_it : 3 nuove regole in sperimentazione come nel Super Rugby - GazzettinoL : il Sommario articoli pubblicati il 14Aprile su #ilgazzettinodilivorno Previsioni meteo toscana per Giovedì 15 April… - ZebreRugby : RT @ZebreRugby: ???????? Non ci sono molte somiglianze tra il golf e il #rugby, ma @Mickkearney06 ha saputo fare tesoro degli insegnamenti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Rainbow Nuove regole sperimentali per la Rainbow Cup TREVSO - Tre nuove regole sperimentali sono state approvate da World Rugby per essere utilizzate nella Guinness PRO14 Rainbow Cup e si tratta di: sostituzione di un giocatore espulso; chiamata di un Challenge da parte del capitano; il calcio di liberazione dalla linea ...

Rainbow Cup, ecco le prime tre gare dei Leoni ...no state ufficializzate le date e i relativi orari dei primi tre round della Guinness PRO14 Rainbow ... il Benetton Rugby sarà trasmesso ancora su DAZN. Seguirà l'ufficializzazione delle partite dei ...

Nuove regole sperimentali per la Rainbow Cup TREVSO - Tre nuove regole sperimentali sono state approvate da World Rugby per essere utilizzate nella Guinness PRO14 Rainbow Cup e si tratta di: sostituzione di un giocatore espulso; chiamata di un C ...

Benetton Rugby, ecco le prime tre gare di Rainbow Cup Ufficializzate le date delle prime tre gare dei leoni in Rainbow Cup Sono state ufficializzate le date e i relativi orari dei primi tre round della Guinness PRO14 Rainbow Cup, dato che ora è stato anc ...

TREVSO - Tre nuove regole sperimentali sono state approvate da Worldper essere utilizzate nella Guinness PRO14Cup e si tratta di: sostituzione di un giocatore espulso; chiamata di un Challenge da parte del capitano; il calcio di liberazione dalla linea ......no state ufficializzate le date e i relativi orari dei primi tre round della Guinness PRO14... il Benettonsarà trasmesso ancora su DAZN. Seguirà l'ufficializzazione delle partite dei ...TREVSO - Tre nuove regole sperimentali sono state approvate da World Rugby per essere utilizzate nella Guinness PRO14 Rainbow Cup e si tratta di: sostituzione di un giocatore espulso; chiamata di un C ...Ufficializzate le date delle prime tre gare dei leoni in Rainbow Cup Sono state ufficializzate le date e i relativi orari dei primi tre round della Guinness PRO14 Rainbow Cup, dato che ora è stato anc ...