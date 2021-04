Roma. Vende alcolici oltre l’orario: scatta la chiusura per il bar, maxi sanzione per i clienti (Di venerdì 16 aprile 2021) Stava Vendendo alcolici oltre l’orario consentito, oltre le 18. E’ per questo che i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno disposto la chiusura per 5 giorni di un bar e sanzionato la titolare, nonché diversi avventori per violazione delle disposizioni delle norme sul Covid-19. Leggi anche: Roma, compleanno “clandestino” scoperto dai Carabinieri: maxi multa per tutti i 45 invitati Vende alcolici oltre l’orario consentito La scorsa notte, transitando in via Castelfidardo, i Carabinieri hanno constatato che la titolare dell’attività, una cittadina etiope di 43 anni, stava continuando a Vendere alcolici oltre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) Stavandoconsentito,le 18. E’ per questo che i Carabinieri della StazioneMacao hanno disposto laper 5 giorni di un bar e sanzionato la titolare, nonché diversi avventori per violazione delle disposizioni delle norme sul Covid-19. Leggi anche:, compleanno “clandestino” scoperto dai Carabinieri:multa per tutti i 45 invitaticonsentito La scorsa notte, transitando in via Castelfidardo, i Carabinieri hanno constatato che la titolare dell’attività, una cittadina etiope di 43 anni, stava continuando are...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma. Vende alcolici oltre l’orario: scatta la chiusura per il bar, maxi sanzione per i clienti - CorriereCitta : Roma. Vende alcolici oltre l’orario: scatta la chiusura per il bar, maxi sanzione per i clienti - vzirnstein : RT @Requadro2: Inps vende 97 asset a Roma per 3,3 mln di euro - Requadro2 : Inps vende 97 asset a Roma per 3,3 mln di euro - WTF1807 : RT @RadioRadioWeb: 'Qualcuno mi deve spiegare perché il virus non si propaga in una tabaccheria di due metri quadri in cui entriamo in due… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Vende Vende una borsa on line, ma le svuotano il conto di 3600 euro: truffata un'impiegata di Selargius Dalle indagini dei militari è emerso che il numero di telefono è intestato a un 53enne cittadino dello Sri Lanka, domiciliato a Roma e gravato da molte denunce. Probabilmente un prestanome, uno di ...

Ambulanti Ugl Toscana, a Roma con 800 furgoni il 28/4 I fieristi praticamente non lavorano da oltre un anno, chi vende prodotti non alimentari deve stare fermo ogni volta che scatta la zona rossa. Non si può andare avanti così, senza certezze", spiegano ...

Tlc: Meloni a Draghi, 'su Enel-Open Fiber decida nuovo Cda Cassa depositi e prestiti' Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Come è noto, a seguito delle pressioni esercitate dal precedente Governo su Enel, ampiamente riportati dai media nazionali, l'azienda elettrica a controllo pubblico è stat ...

Treni Covid-free Milano-Roma, si sale solo con tampone negativo: come funzionano, orari e costi Dal 16 aprile partono i primi treni Covid-free nella tratta Roma-Milano: possono salire solo i passeggeri con tampone negativo. Come funzionano, come prenotare il biglietto e quanto costa.

Dalle indagini dei militari è emerso che il numero di telefono è intestato a un 53enne cittadino dello Sri Lanka, domiciliato ae gravato da molte denunce. Probabilmente un prestanome, uno di ...I fieristi praticamente non lavorano da oltre un anno, chiprodotti non alimentari deve stare fermo ogni volta che scatta la zona rossa. Non si può andare avanti così, senza certezze", spiegano ...Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Come è noto, a seguito delle pressioni esercitate dal precedente Governo su Enel, ampiamente riportati dai media nazionali, l'azienda elettrica a controllo pubblico è stat ...Dal 16 aprile partono i primi treni Covid-free nella tratta Roma-Milano: possono salire solo i passeggeri con tampone negativo. Come funzionano, come prenotare il biglietto e quanto costa.