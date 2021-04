Roma: Calenda, 'primarie scelta che riguarda il Pd, rispetto ma ognuno per sua strada' (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) - Le primarie per la scelta del sindaco di Roma? "È una decisione che riguarda il Pd. E che ovviamente rispetto. Personalmente non ritengo sia la strada giusta per costruire un rinnovamento vero di classe dirigente necessario per governare Roma". Lo dice Carlo Calenda, rispondendo a una domanda dell'Adnkronos. A questo punto, vedrà ancora Enrico Letta? "Ho già visto Letta due volte. La questione è oramai chiara. Massimo rispetto ma ognuno per la sua strada", replica il leader di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021), 16 apr (Adnkronos) - Leper ladel sindaco di? "È una decisione cheil Pd. E che ovviamente. Personalmente non ritengo sia lagiusta per costruire un rinnovamento vero di classe dirigente necessario per governare". Lo dice Carlo, rispondendo a una domanda dell'Adnkronos. A questo punto, vedrà ancora Enrico Letta? "Ho già visto Letta due volte. La questione è oramai chiara. Massimomaper la sua", replica il leader di Azione.

Advertising

lucianonobili : “Un nome di primissimo livello per Roma è @CarloCalenda. Da mesi ha dichiarato di volersi candidare e sta lavorando… - ItaliaViva : .@lucianonobili:“ @CarloCalenda nome di primissimo livello per Roma: ho fiducia in lui. ' - Paoletto003 : RT @danieledv79: Per il PD di #Letta le primarie si devono fare solo a Roma e chi non vi partecipa (#Calenda) è fuori. Nelle altre città ni… - Straccia2 : RT @ValterRimini: Calenda non vuole fare le primarie (perchè neanche ultimo arriverebbe) però pretende appoggio del PD ???? Pd e le primarie… - TV7Benevento : Roma: Calenda, 'primarie scelta che riguarda il Pd, rispetto ma ognuno per sua strada'... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda Fake - news a ripetizione sulla Raggi. Stampa scatenata per denigrarla. Ieri il linciaggio per il cedimento di una strada. Proprio nel ... ... responsabile romano di Azione, il mini - partito di Carlo Calenda : "Non bastano le lezioncine che ...ha approvato le delibere per la concessione in usufrutto ad Atac di 82 nuovi bus acquistati da Roma ...

Pd e le primarie a Roma. Calenda: "Io non ci sto, ci vediamo al primo turno" Carlo Calenda è a Colle degli abeti, sperdutissima periferia della Capitale, dove è venuto a 'verificare i guasti dei cosiddetti piani di zona. Sto imparando cose su Roma che fanno inorridire. Qui c'è gente ...

Sondaggi Roma, Calenda a Pd: “Guardate quelli veri” L’ invito del leader di Azione. "Dopo tanti finti "sondaggi" commissionati dalle parti in causa a beneficio di retroscena giornalistici, eccone uno oggettivo commissionato dal Sole24Ore. Interessante" ...

Regione, in sospeso la legge sullo staff: la precedenza va alle norme sui ristori Il provvedimento è stato approvato ieri dalla Giunta su proposta dell’assessora al Lavoro Alessandra Zedda. La questione è stata sollevata da Eugenio Lai (LeU) che ha ricordato quanto dichiarato ieri ...

... responsabile romano di Azione, il mini - partito di Carlo: "Non bastano le lezioncine che ...ha approvato le delibere per la concessione in usufrutto ad Atac di 82 nuovi bus acquistati da...Carloè a Colle degli abeti, sperdutissima periferia della Capitale, dove è venuto a 'verificare i guasti dei cosiddetti piani di zona. Sto imparando cose suche fanno inorridire. Qui c'è gente ...L’ invito del leader di Azione. "Dopo tanti finti "sondaggi" commissionati dalle parti in causa a beneficio di retroscena giornalistici, eccone uno oggettivo commissionato dal Sole24Ore. Interessante" ...Il provvedimento è stato approvato ieri dalla Giunta su proposta dell’assessora al Lavoro Alessandra Zedda. La questione è stata sollevata da Eugenio Lai (LeU) che ha ricordato quanto dichiarato ieri ...