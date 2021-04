Robo: ecco il dispositivo che analizza i consumi elettrici in tempo reale (Di venerdì 16 aprile 2021) LLa startup EnerTech del Gruppo A2A è la prima in Italia a integrare la tecnologia IoT nella gestione della fornitura di elettricità. Grazie a “Robo” (e ai suoi dati) sarà possibile controllare dallo smartphone i consumi degli elettrodomestici, sapere in anticipo se la luce sta per saltare e ricevere consigli personalizzati per gestire meglio i propri consumi Si inserisce nel quadro elettrico, raccoglie i dati di consumo di energia elettrica di ogni elettrodomestico e, in base a quest’ultimi, fornisce all’utente suggerimenti personalizzati sia sugli elettrodomestici che su come consumare meglio. Robo è l’ultimo prodotto dell’innovazione che NeN e A2A stanno portando nel mondo delle forniture domestiche: il primo dispositivo IoT in Italia che permette di monitorare dallo smartphone, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 aprile 2021) LLa startup EnerTech del Gruppo A2A è la prima in Italia a integrare la tecnologia IoT nella gestione della fornitura dità. Grazie a “” (e ai suoi dati) sarà possibile controllare dallo smartphone idegli elettrodomestici, sapere in anticipo se la luce sta per saltare e ricevere consigli personalizzati per gestire meglio i propriSi inserisce nel quadro elettrico, raccoglie i dati di consumo di energia elettrica di ogni elettrodomestico e, in base a quest’ultimi, fornisce all’utente suggerimenti personalizzati sia sugli elettrodomestici che su come consumare meglio.è l’ultimo prodotto dell’innovazione che NeN e A2A stanno portando nel mondo delle forniture domestiche: il primoIoT in Italia che permette di monitorare dallo smartphone, ...

Advertising

marmur80 : @lupiscitelli @ilpost potrebbe essere dovuto all'ad-block, in ogni caso ecco il link - DoncasterFk : @MlAMIFAKE ECCO RINCHIUDO PURE MA POI CON WUALE LOGICA NESSUNO IO CHE TI RIVELO DIE SSERE UN CAGASOTTO E TU MI FAI STARE IN QUEL ROBO #BAH - GoNagaiWorld : Getter Robo Ark, ecco il secondo trailer del nuovo anime tratto dall'ultimo manga del franchise di Go Nagai e Ken... -

Ultime Notizie dalla rete : Robo ecco I migliori giocattoli in sconto su Amazon L'offerta è vasta e i prezzi sono vantaggiosi ed ecco perché abbiamo pensato di stilare per voi una ...99 ( 49,99 ) Minecraft Builders & Biomes - 37,50 ( 59,99 ) Hot Wheels Pista Robo Shark Frenzy ...

Fortnite: la Stagione 6 sarà tutti contro tutti, ecco le novità Ecco quali sono le nuove Skin che potrete ottenere durante l'arco della Stagione 6: Agente Jones ... Genio della Lampada Raz Isabelle Dread Knight Potassius Peele Robo - Ray Animali Selvaggi Con l'...

L'Europa si prepara al 6G: la Germania investe in ricerca 700 milioni di euro Nonostante in Europa il 5G sia ancora agli albori rispetto alla Cina, la Germania ha deciso di investire 700 milioni di euro per la ricerca e lo sviluppo delle reti di sesta generazione ...

Il nuovo capitolo narrativo per l'action-RPG post-apocalittico sarà disponibile a giugno The Battle of Steeltown è il primo DLC narrativo di Wasteland 3, l'action-RPG post-apocalittico firmato inXile Entertainment. In collaborazione con il ...

L'offerta è vasta e i prezzi sono vantaggiosi edperché abbiamo pensato di stilare per voi una ...99 ( 49,99 ) Minecraft Builders & Biomes - 37,50 ( 59,99 ) Hot Wheels PistaShark Frenzy ...quali sono le nuove Skin che potrete ottenere durante l'arco della Stagione 6: Agente Jones ... Genio della Lampada Raz Isabelle Dread Knight Potassius Peele- Ray Animali Selvaggi Con l'...Nonostante in Europa il 5G sia ancora agli albori rispetto alla Cina, la Germania ha deciso di investire 700 milioni di euro per la ricerca e lo sviluppo delle reti di sesta generazione ...The Battle of Steeltown è il primo DLC narrativo di Wasteland 3, l'action-RPG post-apocalittico firmato inXile Entertainment. In collaborazione con il ...