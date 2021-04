Roberta Morise | la rivelazione dopo ‘I Fatti Vostri’ | “È stato doloroso”

(Di venerdì 16 aprile 2021)è tornata a parlare del suo addio a “IVostri”, il programma di Rai 2 di cui ha fatto parte del cast per due anni, dal 2018… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Dopo aver confermato i gossip dell'ultimo periodo la soubrette Rai ha svelato qualche dettaglio sulla sua nuova storia ...parla del nuovo fidanzato , ex di Raffaella Fico . La conduttrice 35enne per la prima volta a Gente racconta del legame nato con Giulio Fratini , 30 anni. 'Mi ha folgorata con i suoi ...I Fatti Vostri, Roberta Morise sull'addio confessa: "Doloroso, ho avuto un crollo emotivo" Roberta Morise in questo periodo è raggiante e felice, è ...Dopo aver confermato i gossip dell'ultimo periodo la soubrette Rai ha svelato qualche dettaglio sulla sua nuova storia d'amore ...