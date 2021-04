Ristoranti ripartono la sera dal 26 aprile | solo all’aperto e in zona gialla

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26potranno riaprirenelle regioni gialle.si potrà ripartire anche con le altre attività di sport e spettacolo. L’indicazione arriva dalla cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. La regola sarà valida soltanto nelle regioni che hanno un basso contagio e dunque hanno numeri da fascia“rafforzata”. E la Lombardia, che i numeri li ha anche adesso ma deve restare in arancione un’altra settimana, potrebbe dunque rientrare in questa situazione positiva. Come d’altronde aveva dichiarato proprio giovedì il governatore Attilio Fontana: “Penso ai bar e aiche con il bel tempo in arrivo potrebbero riaprire il servizio all’esterno. Già questo sarebbe un piccolo, ma importante allentamento. O ai cinema, ...

Sempre dal 26 apriletutte le attività. Iriaprono anche anche la sera , ma solo all'aperto . Via livera anche per sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ...Nei, due metri. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga (Lega)...a Vienna i negoziati sull'accordo per il nucleare iraniano. I colloqui coinvolgono Iran, ...Due metri di distanza all’interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti (ma fra i tavoli), dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14, prenotazioni obbligatorie, ...NAPOLI – “Condivido a pieno le regole di vaccinazione che debbano dare priorità ad anziani e a persone fragili, ma non condivido che dall’inizio della pandemia da oggi i dipendenti dei supermercati no ...