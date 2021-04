Rifiuti tossici, la 'Ndrangheta toscana puntava il Viola Park (Di venerdì 16 aprile 2021) All'interno dell'inchiesta sui Rifiuti tossici sotto la strada regionale 429 Empolese - Valdelsa spuntano mire della 'Ndrangheta toscana anche per il centro sportivo nuovo della Fiorentina, il Viola ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021) All'interno dell'inchiesta suisotto la strada regionale 429 Empolese - Valdelsa spuntano mire della 'anche per il centro sportivo nuovo della Fiorentina, il...

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti tossici Rifiuti tossici, la 'Ndrangheta toscana puntava il Viola Park All'interno dell'inchiesta sui rifiuti tossici sotto la strada regionale 429 Empolese - Valdelsa spuntano mire della 'Ndrangheta toscana anche per il centro sportivo nuovo della Fiorentina, il Viola Park. È quanto emerge dal lavoro ...

Nasce il comitato 'Verde Tuscia' ... opponendosi a progetti che possono minare l'integrità del territorio, in particolare le iniziative che abbiano come finalità l'installazione di depositi di scorie nucleari o di altri rifiuti tossici ...

"Le mafie in Toscana usano il porto di Livorno: avevamo e abbiamo ragione" Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto: "I nostri report ci hanno reso antipatici a molti, ma lo diciamo da anni" ...

Rifiuti, appalti e coca, il business criminale della 'ndrangheta nelle concerie e nel porto di Livoro C’è un filo che lega le infiltrazioni della ’ndrangheta in Toscana: smaltimento illecito dei fanghi delle concerie della zona di Santa Croce, grazie a un sistema di “favori” e – pare – corruzione fra ...

