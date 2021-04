Ricoverato in ospedale dopo il vaccino AstraZeneca: un altro caso scuote La Maddalena (Di venerdì 16 aprile 2021) (Visited 99 times, 182 visits today) Notizie Simili: Morto dopo il vaccino AstraZeneca, attesa per… Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… L'autopsia sul 58enne di La ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 16 aprile 2021) (Visited 99 times, 182 visits today) Notizie Simili: Mortoil, attesa per… Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… L'autopsia sul 58enne di La ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverato ospedale Ricoverato in ospedale dopo il vaccino AstraZeneca: un altro caso scuote La Maddalena Un altro impiegato di La Maddalena è ricoverato a Sassari. Astrazeneca e La Maddalena di nuovo sotto i riflettori. Dopo la morte, sabato scorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, per trombosi diffuse di Pierpaolo Impagliazzo, dipendente ...

Giampiero muore a 37 anni a causa del Covid, contagiato in ospedale durante dei controlli Muore a 37 anni di Covid d opo averlo contratto in corsi a. Giampiero era stato ricoverato in ospedale a Tricase, in provincia di Lecce, per alcuni controlli dopo aver avuto degli scompensi, ma proprio in corsia ha contratto il Covid che poi lo ha ucciso. A dare la notizia della ...

Covid Valle d'Aosta, oggi 30 contagi: bollettino 16 aprile Nessun decesso registrato da ieri. I positivi attuali sono 1.046, - 44 rispetto a ieri, di cui 62 ricoverati in ospedale, 14 in terapia intensiva, e 970 in isolamento domiciliare. I dati sono ...

Covid a Verona: 163 casi, 5 decessi e -10 ricoveri nelle ultime ore Sono 5.137 le persone attualmente positive al Covid in tutta la Provincia di Verona. 163 casi nelle ultime ore. Lo riporta la Regione Veneto nel bollettino delle 8 di venerdì 16 aprile. Il bilancio de ...

