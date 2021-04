Riaperture: si parte dal 26 aprile. Ristoranti, palestre, cinema: tutte le date (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Coronavirus non è sconfitto, ma dal 26 aprile l'Italia torna a vedere un futuro più sereno. Il ritorno delle zone gialle porta con sè l'attesissimo calendario delle Riaperture dopo il lungo periodo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Coronavirus non è sconfitto, ma dal 26l'Italia torna a vedere un futuro più sereno. Il ritorno delle zone gialle porta con sè l'attesissimo calendario delledopo il lungo periodo ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture parte Riaperture: si parte dal 26 aprile. Ristoranti, palestre, cinema: tutte le date Il ritorno delle zone gialle porta con sè l'attesissimo calendario delle riaperture dopo il lungo ... Capitolo a parte meritano gli spostamenti tra le regioni di diverso colore, con la novità del pass ...

SPY FINANZA/ I numeri del Def che blindano Draghi al Governo (o ci portano la Troika) Mario Draghi lo ha fatto in parte. E non perché ormai sia diventato un politico e abbia abbandonato ...come un incantatore di serpenti e sfruttato al massimo l'onda emotiva delle mezze riaperture ...

Riaperture, pressing delle Regioni: richiesta di aprire ristoranti anche in zona rossa Si fa forte il pressing sul Governo da parte di Regioni e parte dell'esecutivo per chiedere riaperture il prima possibile.

Riaperture, Galli: "Rischio calcolato? Calcolato male" "Le riaperture sono un rischio calcolato ... Abbiamo fatto 23,5 dosi di vaccino per 100 abitanti, abbiamo ancora una parte rilevante di 70enni, 80enni e 90enni che non sono vaccinati", aggiunge. "La ...

