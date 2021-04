Riaperture: "Possiamo guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia" (Di venerdì 16 aprile 2021) Entro la fine di aprile ci sarà già un primo allentamento delle restrizioni, ma tutto dovrà avvenire in modo graduale e in piena sicurezza. Per le scuole si prevede presenza al 100% tranne che nelle zone rosse. Per i ristoranti, privilegiate le aperture all'aperto. Per inquadrare queste nuove disposizioni sarà prevista una zona gialla rinforzata Leggi su rainews (Di venerdì 16 aprile 2021) Entro la fine di aprile ci sarà già un primo allentamento delle restrizioni, ma tutto dovrà avvenire in modo graduale e in piena sicurezza. Per le scuole si prevede presenza al 100% tranne che nelle zone rosse. Per i ristoranti, privilegiate le aperture all'aperto. Per inquadrare queste nuove disposizioni sarà prevista una zona gialla rinforzata

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Possiamo Riaperture: "Possiamo guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia" ... sta illustrando i contenuti e gli aggiornamenti delle linee guida che porteranno a riaperture ... "Possiamo guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia" ha detto il presidente Draghi in ...

Lo studio che boccia le riaperture: ''Fino a 90mila morti entro gennaio'' (nonostante il vaccino) Un gruppo di ricercatori italiani ha analizzato 35 diversi scenari corrispondenti a 7 piani vaccinali e 5 strategie di contenimento: ''Usando misure ad intermittenza possiamo salvare migliaia di ...

Draghi: "Dal 26 aprile le prime riaperture: ristorazione a pranzo e a cena" Le riaperture. "Le decisioni di oggi anticipano al 26 di aprile ... Ad ognuno di loro verrà chiesto un cronoprogramma grazie al quale il governo ma anche i cittadini potranno valutare puntualmente ...

Ristoranti aperti dal 26 aprile anche la sera, ma solo con tavoli all’aperto Nulla di ufficiale, ma il governo potrebbe dare il via libera alle riaperture dei ristoranti dal 26 aprile, anche a cena, ma solo per i tavoli all'aperto.

