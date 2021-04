Riaperture maggio ristoranti | cinema e palestre | le proposte

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 aprile 2021), piscine,e spettacoli dal vivo. Dalle Regioni, tuttora divise in zona rossa e zona arancione, arrivano leper le, e le attività guardano al mese diper la ripartenza. E saranno proprio leal centro della cabina di regia con il premier Mario Draghi e le forze diranza che si terrà oggi alle 11. C’è attesa per i nuovi dati del consueto monitoraggio dell’Iss. “Abbiamo il dovere di costruire una road map di allentamento graduale e delle restrizioni, che, voglio ricordarlo, sono sempre state approvate all’unanimità in Cdm – ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa urgente in Aula alla Camera sulla campagna vaccinale contro Covid-19 – Vogliamo ...