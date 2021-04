Riaperture | la conferenza stampa di Mario Draghi in diretta

Advertising

borghi_claudio : Cosa vuol dire avere @M_Fedriga come presidente della conferenza stato regioni? Beh per esempio una delle differenz… - fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - SkyTG24 : Covid e riaperture, oggi alle 15 la conferenza stampa del premier Mario Draghi - VincenzoOrab96 : RT @SkyTG24: La conferenza stampa del premier #Draghi su #riaperture e restrizioni: - Corriere : Riaperture e nuove misure: la conferenza stampa di Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture conferenza

Torna il giallo nelle regioni, riaprono bar e ristoranti a patto di poter offrire degli spazi all'aperto, tornano in classe gli studenti. Dopo ...Con il nuovo decreto anti - Covid zona gialla da maggio Oggi pomeriggio il premier Mario Draghi svelerà instampa il piano per le, oggetto negli ultimi giorni di numerose ...Covid, torna il giallo rafforzato e riaprono le attività all'aperto. È quanto emerge da Palazzo Chigi, fa sapere l'Ansa ...Ristoranti aperti anche di sera all'aperto dal 26 aprile, come teatri, cinema e spettacoli, mentre al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per ...