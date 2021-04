Riaperture, Galli: "Rischio calcolato? Calcolato male" (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - E' un Rischio Calcolato? Calcolato male. Mi sembra scontato che invece di vedere la flessione" della curva dei contagi "che è appena accennata, finiremo per avere il processo opposto. A meno che non si riesca a vaccinare a tamburo battente tanta gente, ma non mi pare il caso". Il professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, è "in allerta e in grande preoccupazione" davanti alle notizie relative alle imminenti Riaperture che scatteranno dal 26 aprile con il ripristino della zona gialla, seppur rafforzata. Il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha parlato di ''Rischio ragionato". Galli, evidentemente, non condivide. "Abbia pazienza, abbiamo ancora più di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - E' un. Mi sembra scontato che invece di vedere la flessione" della curva dei contagi "che è appena accennata, finiremo per avere il processo opposto. A meno che non si riesca a vaccinare a tamburo battente tanta gente, ma non mi pare il caso". Il professor Massimo, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, è "in allerta e in grande preoccupazione" davanti alle notizie relative alle imminentiche scatteranno dal 26 aprile con il ripristino della zona gialla, seppur rafforzata. Il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha parlato di ''ragionato"., evidentemente, non condivide. "Abbia pazienza, abbiamo ancora più di ...

