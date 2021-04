Riaperture e decreto maggio, alle 15.00 la conferenza stampa di Mario Draghi (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus e le Riaperture. Dopo la cabina di regia, il Presidente del Consiglio Mario Draghi parla in conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus e sulle Riaperture. “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alle ore 15.00 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio“: lo comunica Palazzo Chigi con una nota ufficiale pubblicata sul sito del governo. Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Presidente del Consiglioinper fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus e le. Dopo la cabina di regia, il Presidente del Consiglioparla inper fare il punto sull’emergenza coronavirus e sulle. “Il Presidente del Consiglio,ore 15.00 terrà unapresso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio“: lo comunica Palazzo Chigi con una nota ufficiale pubblicata sul sito del governo.

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture decreto Scuole superiori in presenza al 100% da maggio in zona gialla e arancione: l'ipotesi del Governo ... parallelamente alle riaperture di altre attività nel Paese. E' questa l'ipotesi a cui lavora il Governo in vista del prossimo decreto. A riguardo sono stati già attivati i tavoli prefettizi nelle ...

Covid - riaperture: Lega prima sui social ma poco attiva in Aula A seguire la Lega che, attraverso la voce del leader Matteo Salvini, dopo un lungo braccio di ferro sulle riaperture e il tentativo di mediazione con Mario Draghi sull'ultimo decreto Aprile, ha prima ...

Ristori alle imprese, novità e proroghe nel Dl Sostegni bis Il governo Draghi si appresta a confermare i ristori alle imprese col Dl Sostegni bis. Il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti annuncia nuovi criteri.

Riapertura dei ristoranti, l’allarme di Crisanti: “Un positivo può infettare decine di persone” Crisanti chiede grande attenzione in merito alla riapertura dei ristoranti. L’epidemia da Covid-19 è ancora in corso: chiesta la massima attenzione.

