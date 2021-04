Riaperture, De Luca in diretta spiega il “piano della Campania” per ristoranti e movida (Di venerdì 16 aprile 2021) “Nessuno parla del fenomeno che più di ogni altro determina la diffusione del contagio che è la movida, non sono i ristoranti. Nessuno dice che il problema vero da affrontare è quello della movida. La mia idea è che dobbiamo consentire l’apertura serale in condizioni protette dei ristoranti ma le attività di ristorazione devono concludersi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) “Nessuno parla del fenomeno che più di ogni altro determina la diffusione del contagio che è la, non sono i. Nessuno dice che il problema vero da affrontare è quello. La mia idea è che dobbiamo consentire l’apertura serale in condizioni protette deima le attività di ristorazione devono concludersi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Luca Covid, Zaia: "Aperture in zona rossa previste in linee guida" Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa: "Le linee guida ... Per Zaia comunque per quanto riguarda le riaperture "il prima possibile nei settori prioritari sono ...

Depuratore Maiori, presidente provincia Michele Strianese: 'Tutto procede regolarmente' ...previsto questo pomeriggio un incontro tra le Regioni ed il Governo per discutere sulle riaperture, ... Vincenzo De Luca che, attraverso i finanziamenti regionali, ci permette con il "Grande Progetto di ...

Zona gialla rafforzata dal 26 aprile: «Ristoranti aperti a cena solo all'aperto», coprifuoco resta alle 22 Ristoranti aperti anche di sera dal 26 aprile. È quanto emerge da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. L'ipotesi, ...

In che mese saremo vaccinati? La Regione Veneto pubblicherà un calendario I cittadini sapranno precisamente quando verranno vaccinati: uscirà la settimana prossima il calendario della Regione Veneto. Il Presidente Luca Zaia conferma nella conferenza stampa di oggi, facendo ...

