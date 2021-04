Riaperture, dal 26 aprile c’è il “giallo rafforzato”: sì a sport e ristoranti di sera, ma solo all’aperto (Di venerdì 16 aprile 2021) Non il 19 aprile, come era stato ipotizzato, ma il 26 aprile: le possibili Riaperture slittano ancora di una settimana, stando a quanto emerso al termine della cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi. In quel giorno il giallo dovrebbe tornare tra i colori dell’Italia in pandemia, con ciò che già di noto comporta e anche con qualche novità. Dal 26 aprile Riaperture in «giallo rafforzato» La prima notazione da tenere presente è che su qualunque ipotesi pende la spada di Damocle dei dati: se lo consentono si procede, altrimenti si resta chiusi. La seconda circostanza che fa da cornice a ciò che accadrà tra dieci giorni è che il giallo non sarà un giallo semplice, ma un «giallo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Non il 19, come era stato ipotizzato, ma il 26: le possibilislittano ancora di una settimana, stando a quanto emerso al termine della cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi. In quel giorno ildovrebbe tornare tra i colori dell’Italia in pandemia, con ciò che già di noto comporta e anche con qualche novità. Dal 26in «» La prima notazione da tenere presente è che su qualunque ipotesi pende la spada di Damocle dei dati: se lo consentono si procede, altrimenti si resta chiusi. La seconda circostanza che fa da cornice a ciò che accadrà tra dieci giorni è che ilnon sarà unsemplice, ma un «...

Advertising

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - LegaSalvini : ++ ?? SALVINI LIVE: “RIAPERTURE DAL 26 APRILE. VINCE LA LEGA? NO, VINCE IL BUONSENSO” ++ - ldigiov : RT @Storace: Entrando al governo le riaperture sono centrali. Fuori dal governo no. Entrando al governo 40 miliardi per le imprese. Fuori d… - magicaGrmente22 : RT @MarsellaLuca: Le riaperture dal 26 aprile sono una vittoria di chi è sceso in piazza in questi giorni. Anche se l'unica soluzione reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture dal Draghi annuncia: "Dal 26 aprile tornano le zone gialle. Rischio calcolato" ... facendo il punto della situazione sulle possibili riaperture in Italia. Le sue parole. "Sto per dirvi che si può guardare al futuro con prudente ottimismo. Vi diamo conto ...

Zone gialle 26 aprile, Draghi conferma: scuole in presenza 100% anche in arancione, Speranza non si tocca 'Saranno definitive le riaperture? Quando ho parlato di rischio ragionato è questa la risposta: se ... Non merita attenzione solo la cifra ma il percorso di rientro dal deficit, che è poco meno del 12%, ...

Tutti i post taggati "riaperture ristoranti" Riaperture, Mario Draghi: "Giallo rafforzato dal 26 aprile, precedenza a scuole e attività all'aperto, tra cui i ristoranti" ...

Coronavirus, dal 26 aprile tornano le “zone gialle”: ok alla riapertura di ristoranti, ritorno a scuola 100% in presenza anche per le superiori Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle ... con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni" sulle riaperture. Quindi, nell'ultimo mese ...

... facendo il punto della situazione sulle possibiliin Italia. Le sue parole. "Sto per dirvi che si può guardare al futuro con prudente ottimismo. Vi diamo conto ...'Saranno definitive le? Quando ho parlato di rischio ragionato è questa la risposta: se ... Non merita attenzione solo la cifra ma il percorso di rientrodeficit, che è poco meno del 12%, ...Riaperture, Mario Draghi: "Giallo rafforzato dal 26 aprile, precedenza a scuole e attività all'aperto, tra cui i ristoranti" ...Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle ... con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni" sulle riaperture. Quindi, nell'ultimo mese ...