Riaperture, dai ristoranti a cena alle piscine e ai concerti: le nuove regole

Le Regioni spingono sull'acceleratore e chiedono al governo di far ripartire anche nelle zone rosse le attività maggiormente penalizzate, magari fissando regole più rigide di quelle sin qui adottate ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture dai Riaperture, dai ristoranti a cena alle piscine e ai concerti: le nuove regole Dal 26 aprile potrebbero tornare le zone gialle dove si comincerà con riaperture graduali, prevedendo l'apertura dei ristoranti a pranzo con la chiusura anticipata, forse alle 16 e non alle 18. E ...

Nunzi (Fdi): 'Serve una data certa per le riaperture, le attività economiche sono allo stremo" Per questo chiediamo al Governo una data certa e soprattutto vicina per le riaperture, in ... è impensabile credere che si possa dipendere dai colori che un governo scellerato sceglie dal suo astuccio ...

Riaperture, governo e Regioni cercano l’accordo: verso la ripartenza il 3 maggio L’Italia viaggia spedita verso le riaperture: le chiedono tutti, dalle Regioni a gran parte della maggioranza. Il governo invece, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, al momento vorrebbe f ...

Riaperture di ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e teatri: le indicazioni contenute nella bozza inviata al Governo Prevista, a partire da maggio, la graduale riapertura di diverse attività. Ma la Festa dei lavoratori molto probabilmente vedrà tutta Italia in zona rossa.

