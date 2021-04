Riaperture cinema e teatri all’aperto, ok da 26 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Riaperture cinema e teatri all’aperto, dal 26 aprile gli spettacoli all’esterno saranno consentiti. Lo riferiscono fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi sulle misure anti coronavirus in Italia. Le stesse fonti riferiscono che, per quanto riguarda le attività al chiuso, saranno anche queste consentite nel rispetto delle limitazioni di capienza. Scatta anche la riapertura di ristoranti a pranzo e a cena solo all’aperto, sempre dal 26 aprile, in zona gialla. La cabina di regia avrebbe inoltre valutato, nel piano delle Riaperture previste, di mantenere in piedi il coprifuoco dalle 22, come attualmente in vigore. Da lunedì 26 aprile torna quindi il giallo, dove i dati lo consentono. Ma si tratterà di un ‘giallo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021), dal 26gli spettacoli all’esterno saranno consentiti. Lo riferiscono fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi sulle misure anti coronavirus in Italia. Le stesse fonti riferiscono che, per quanto riguarda le attività al chiuso, saranno anche queste consentite nel rispetto delle limitazioni di capienza. Scatta anche la riapertura di ristoranti a pranzo e a cena solo, sempre dal 26, in zona gialla. La cabina di regia avrebbe inoltre valutato, nel piano dellepreviste, di mantenere in piedi il coprifuoco dalle 22, come attualmente in vigore. Da lunedì 26torna quindi il giallo, dove i dati lo consentono. Ma si tratterà di un ‘giallo ...

Advertising

crambeluppi : #riaperture #cinema #ristoranti Si rimarrà a dormire sulla poltrona del cinema. #coprifuoco - occhio_notizie : Riaperture, dal 26 aprile ok a teatri e cinema all'aperto in 'zona gialla rafforzata' - Anto202016 : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo #Bassetti: 'All'aperto rischio pari a zero, riapriamo bar, ristoranti, riportiamo pubblico negli stadi, tea… - PagliariniSte : RT @berlinialberto: Troppo presto per alcuni, troppo tardi per altri la 'liberazione' quest'anno arriva il 26 aprile: cinema, teatri, risto… - fisco24_info : Riaperture cinema e teatri all'aperto, ok da 26 aprile: Fonti governo: consentite anche le attività al chiuso ma co… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture cinema Riaperture, l'Umbria punta al 26 aprile per il giallo rafforzato Con la normale apertura dei bari ai clienti, cinema e teatri accessibili al pubblico. Un secondo step per le riaperture potrebbe essere fissato il 17 maggio. Consentendo la mobilità fra le Regioni, ...

Ristoranti, scuole, teatri e sport: verso una graduale riapertura ... riapriranno, come già detto, al 100% tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche in area rossa, cinema e teatri ritorneranno accessibili al pubblico. Un secondo step per le riaperture potrebbe ...

Riaperture:dal 26 aprile arriva il giallo rafforzato Dopo oltre due ore e mezza si è conclusa la cabina di regia a Palazzo Chigi. Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un “giallo rafforzato” e l’apertura di tutte le attività di ristorazio ...

Riaperture: dal 26 aprile via alle zone gialle e al servizio ristoranti outdoor ROMA - Si all'apertura dei ristoranti a pranzo e a cena solo all'aperto, dal 26 aprile, in zona gialla. E' quanto avrebbe deciso la cabina di regia a Palazzo Chigi durata oltre due ore. Da lunedì 26 a ...

Con la normale apertura dei bari ai clienti,e teatri accessibili al pubblico. Un secondo step per lepotrebbe essere fissato il 17 maggio. Consentendo la mobilità fra le Regioni, ...... riapriranno, come già detto, al 100% tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche in area rossa,e teatri ritorneranno accessibili al pubblico. Un secondo step per lepotrebbe ...Dopo oltre due ore e mezza si è conclusa la cabina di regia a Palazzo Chigi. Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un “giallo rafforzato” e l’apertura di tutte le attività di ristorazio ...ROMA - Si all'apertura dei ristoranti a pranzo e a cena solo all'aperto, dal 26 aprile, in zona gialla. E' quanto avrebbe deciso la cabina di regia a Palazzo Chigi durata oltre due ore. Da lunedì 26 a ...