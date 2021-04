Riapertura scuole, Turi (Uil Scuola): “Bene la volontà politica di metterla al centro” (Di venerdì 16 aprile 2021) "Prendiamo atto della volontà politica di questo Governo di mettere in primo piano la Scuola". È quanto afferma il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, dopo le dichiarazioni del ministro Speranza e del Premier Draghi sulle prossime riaperture del 26 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) "Prendiamo atto delladi questo Governo di mettere in primo piano la". È quanto afferma il segretario generale della Uil, Pino, dopo le dichiarazioni del ministro Speranza e del Premier Draghi sulle prossime riaperture del 26 aprile. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Scuole aperte, lezioni in presenza dal 26 aprile/ Ma in zona rossa Superiori al 50% Del resto, uno dei temi per la riapertura delle scuole superiori era il rischio legato proprio alla frequentazione dei mezzi pubblici da parte degli studenti. Dal 7 aprile gli studenti sono tornati a ...

Draghi in conferenza stampa: zona gialla e riaperture dal 26 aprile, le novità Le scuole riaprono in presenza nel le zone gialle ed arancioni, in quelle rosse in parte in ... vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riapertura all'aperto di ristoranti e bar anche ...

Covid Italia oggi: il bollettino del 16 aprile. Contagi Coronavirus delle Regioni I nuovi casi sono 15.943, i morti 429. Terapie intensive -51, ricoveri -844. Lombardia +2.431, Campania +1.994, Puglia +1.537, Lazio +1.474, Emilia Romagna +1.275, Toscana +1.239, Veneto +906 ...

Dal 26 aprile riaperture e zona gialla La zona gialla torna dal 26 aprile, le scuole riaprono in presenza completa in zona gialla e arancione. Sono le novità annunciate dal premier Mario Draghi, in conferenza stampa, in relazione alle riap ...

