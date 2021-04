Riapertura scuole, Sasso: “Tutti in classe nelle zone gialle e arancioni, un grande risultato” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il sottosegretario della Lega, Rossano Sasso, su Facebook, commenta così la decisione del governo di riaprire le scuole di ogni ordine e grado nelle zone gialle e arancioni a partire da lunedì 26 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) Il sottosegretario della Lega, Rossano, su Facebook, commenta così la decisione del governo di riaprire ledi ogni ordine e gradoa partire da lunedì 26 aprile. L'articolo .

lorepregliasco : Draghi annuncia ritorno della zona gialla dal 26 aprile, apertura di ristoranti all'aperto a pranzo e cena, riapert… - rtl1025 : ?? #Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altr… - HuffPostItalia : Crisanti: 'Errore tornare in aula senza aver vaccinato. L'impatto della riapertura delle scuole esiste' - Nclosing123 : La riapertura di palestre per me non è allo stesso livello di rischiosità delle scuole. Puoi gestire orari,ingressi… - ccold_coffee : RT @Mari_perfectnow: sinceramente spero di morire prima della riapertura delle scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riaperture, Draghi: 'Rischio ragionato, norme restano scrupolose. Spostamenti tra Regioni di colore diverso solo con un pass' ...presidente del Consiglio ha poi ufficializzato il ritorno alla didattica in presenza nelle scuole ... L'auspicio è che si tratti di una riapertura definitiva del Paese. 'Se i comportamenti saranno ...

Covid: Draghi, scuola? 'Stanziati 390mln per tpl, fatto molto e sentiremo regioni' Per la riapertura delle scuole 'sono stati stanziati 390mln per un programma di trasporti pubblici locali da attuarsi con le Regioni, ci sono dei limiti al 50% ma è stato fatto molto. C'è ancora una parte ...

Riaperture: dal 26 aprile ristoranti e attività all’aperto, dal 1° giugno le palestre Dal 26 aprile, quindi è prevista la riapertura di ristoranti a pranzo e cena, teatri e cinema all'aperto; sarà consentita anche l' attività fisica all'esterno. Per quanto riguarda le attività in cinem ...

Le riaperture sono fondate sulle attività all'aperto, dove le possibilità di contagio sono ridotte. Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map ...

