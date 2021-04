Riapertura scuole, Giovannini vuole trasporti pubblici sicuri: “Il tema va affrontato” (Di venerdì 16 aprile 2021) trasporti pubblici sicuri per garantire le riaperture delle attività dal prossimo mese. Ma anche il ritorno in classe dei ragazzi di scuola superiore. Sono i propositi del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, intervenuto a Radio anch'io il 16 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021)per garantire le riaperture delle attività dal prossimo mese. Ma anche il ritorno in classe dei ragazzi di scuola superiore. Sono i propositi del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico, intervenuto a Radio anch'io il 16 aprile. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole A maggio tutti a scuola? Il Governo ci pensa. A parere della Gelmini maggio deve essere il mese della riapertura delle scuole . "In questo mese abbiamo riaperto le scuole e fatto ripartire i concorsi, maggio deve essere il mese della riapertura ...

Riapertura scuole dal 3 maggio? Per Draghi la priorità è riportare in aula tutti gli studenti almeno l'ultimo mese Riaprire le scuole per tutti il 3 maggio: sarebbe questa l'intenzione del presidente del Consiglio Mario Draghi. ... Tra le ipotesi anche anticipare la riapertura dal 26 aprile di bar e ristoranti.

I docenti di Bologna: "Caro Draghi, la scuola resti in presenza". Firmano anche don Ciotti e Bassanini La lettera al premier parte da un gruppo di professori del liceo Da Vinci. E si è allargata a intellettuali e psicologi in tutta Italia. Tra i nomi, Andrea Canevaro, don Antonio Mazzi e Anna Oliverio ...

Covid, il cloro delle piscine inattiva il virus in 30 secondi: lo studio Si tratta di una ricerca degli scienziati dell'Imperial College di Londra. Il rischuio di trasmissione sembra quindi davvero basso ...

