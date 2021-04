Riapertura scuole dal 3 maggio? Per Draghi la priorità è riportare in aula tutti gli studenti almeno l’ultimo mese (Di venerdì 16 aprile 2021) Riaprire le scuole per tutti il 3 maggio: sarebbe questa l'intenzione del presidente del Consiglio Mario Draghi. Nelle prossime ore il governo valuterà le riaperture a maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) Riaprire leperil 3: sarebbe questa l'intenzione del presidente del Consiglio Mario. Nelle prossime ore il governo valuterà le riaperture a. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Covid, escalation anche nelle scuole del Sannio: contagi e nuovi stop Altra giornata nera per le scuole sannite, sempre più strette dal Covid in una morsa di paura e incertezze che giorno dopo ... durante la prima settimana di riapertura, erano già poco confortanti la ...

Dipendenza da internet: i peggioramenti in pandemia Speriamo in un imminente cambio di colore per tutte le zone e le conseguenti misure restrittive allentante almeno per permettere la riapertura delle scuole . Gli studenti privi di altre patologie ...

Buongiorno Tiburno Rassegna stampa #1 del 16 aprile 2021 Il prossimo mese l’Italia potrebbe colorarsi di giallo. Così l’apertura del Corriere della Sera che titola “Maggio tornano le zone gialle”. Draghi vuole riapertur ...

Vaccini per gli anziani a Napoli: le file della vergogna: centinaia ammassati fino a sera Il ceo di Pfizer Albert Bourla: "In autunno sarà possibile tornare alla normalità grazie ai vaccini" In un'intervista rilasciata ad alcuni quotidiani europei Albert Bourla, numero uno di Pfizer, ha an ...

