Retroscena di mercato: Barella era del Napoli, ADL lo prese per 50 milioni ma il giocatore rifiutò (Di venerdì 16 aprile 2021) Il forte centrocampista è stato vicinissimo a vestire la maglia del Napoli Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, rivela un’importante Retroscena di mercato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 aprile 2021) Il forte centrocampista è stato vicinissimo a vestire la maglia delIl Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, rivela un’importantedi… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MondoBN : MERCATO, Perché Reynolds ha rifiutato la - sportli26181512 : Sabatini: 'Iturbe? Preso per battere la Juve sul mercato. Sapevo di fare una cazz...': Sabatini: 'Iturbe? Preso per… - Motorsport_IT : #F1 | In questa intervista esclusiva, #NicolaLarini ci parla del retroscena di mercato che lo avrebbe potuto vedere… - Motorsport_IT : Andiamo a rivivere con #NicolaLarini, ex pilota #Ferrari in #Formula1, il GP di San Marino del 1994. Oltre al ricor… - Fiorentinanews : Il retroscena di mercato: '#SérgioOliveira fu proposto anche alla #Fiorentina, ma non fu considerato all'altezza. È… -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena mercato Roma, Dzeko fa ancora la differenza: la verità sull'Inter e quei 4 milioni... RETROSCENA INTER - A gennaio Edin è stato a un passo dall'addio alla Roma. Lo scambio con l'Inter è ...Non è certamente un mistero che il club giallorosso stia cercando un grande attaccante sul mercato.

Calciomercato Serie A LIVE: contatti Napoli - Lamela, l'Inter ci prova per Muriel Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c'è da sapere sul calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali ...

Roma, Dzeko fa ancora la differenza: la verità sull'Inter e quei 4 milioni... Alla sua età e con una carriera del genere alle spalle, Dzeko non deve dimostrare niente a nessuno. Anche senza la fascia al braccio ha guidato la Roma da ...

Cannavaro: "Quando ero all'Inter ho pensato di ritirarmi dal calcio" Durante una diretta su TikTok, l'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana Fabio Cannavaro ha raccontato un retroscena sulla sua carriera ai tempi dell'Inter: 'Ero all'Inter e avevo una f ...

INTER - A gennaio Edin è stato a un passo dall'addio alla Roma. Lo scambio con l'Inter è ...Non è certamente un mistero che il club giallorosso stia cercando un grande attaccante sulCalciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e irelativi aldel massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c'è da sapere sul calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali ...Alla sua età e con una carriera del genere alle spalle, Dzeko non deve dimostrare niente a nessuno. Anche senza la fascia al braccio ha guidato la Roma da ...Durante una diretta su TikTok, l'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana Fabio Cannavaro ha raccontato un retroscena sulla sua carriera ai tempi dell'Inter: 'Ero all'Inter e avevo una f ...