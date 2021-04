"Resto? Difficile pensarci adesso". Dopo il gol che vale l'impresa, Dzeko rovina la festa alla Roma (Di venerdì 16 aprile 2021) impresa della Roma, che si qualifica in semifinale di Europa League. A segno anche Edin Dzeko, la rete che vale la qualificazione. E il bosniaco nel post-partita è sì felice, ma manda anche dei chiari messaggi alla società: "alla fine ce l'abbiamo fatta e questa è la cosa più importante. La squadra ha fatto vedere carattere. Abbiamo sofferto, ad Amsterdam e anche oggi. Abbiamo corso tanto fino alla fine e ci siamo meritati questa semifinale", ha dichiarato il bomber. Dunque, le considerazioni un poco più amare: "Per me la fascia di capitano è sempre stata un onore, ma io gioco per la Roma, non per la fascia, e darò sempre il massimo per la Roma. Questo conta, nient'altro". E il futuro? "Questo è il mio sesto anno qui - ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)della, che si qualifica in semifinale di Europa League. A segno anche Edin, la rete chela qualificazione. E il bosniaco nel post-partita è sì felice, ma manda anche dei chiari messaggisocietà: "fine ce l'abbiamo fatta e questa è la cosa più importante. La squadra ha fatto vedere carattere. Abbiamo sofferto, ad Amsterdam e anche oggi. Abbiamo corso tanto finofine e ci siamo meritati questa semifinale", ha dichiarato il bomber. Dunque, le considerazioni un poco più amare: "Per me la fascia di capitano è sempre stata un onore, ma io gioco per la, non per la fascia, e darò sempre il massimo per la. Questo conta, nient'altro". E il futuro? "Questo è il mio sesto anno qui - ha ...

