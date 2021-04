Resta il coprifuoco alle 22, ok ai ristoranti all’aperto (Di venerdì 16 aprile 2021) coprifuoco alle 22 e ristoranti aperti ma solo all’aperto: sono le prime indicazioni che arrivano da fonti di governo sulla cabina di regia per le riaperture La cabina di regia avrebbe valutato, nel piano delle riaperture previste, di mantenere in piedi il coprifuoco fino alle 22, come attualmente in vigore. Da lunedì 26 aprile torna il giallo, dove i dati lo consentono. Ma si tratterà di un ‘giallo rafforzato’ perché potranno riaprire solo le attività all’aperto. Ok quindi all’apertura dei ristoranti a pranzo e a cena solo all’aperto, dal 26 aprile, in zona gialla “Secondo me saranno riaperture irreversibili, grazie al vaccino che mette in sicurezza 2-300mila persone al giorno. Credo che progressivamente col migliorare dei numeri ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)22 eaperti ma solo: sono le prime indicazioni che arrivano da fonti di governo sulla cabina di regia per le riaperture La cabina di regia avrebbe valutato, nel piano delle riaperture previste, di mantenere in piedi ilfino22, come attualmente in vigore. Da lunedì 26 aprile torna il giallo, dove i dati lo consentono. Ma si tratterà di un ‘giallo rafforzato’ perché potranno riaprire solo le attività. Ok quindi all’apertura deia pranzo e a cena solo, dal 26 aprile, in zona gialla “Secondo me saranno riaperture irreversibili, grazie al vaccino che mette in sicurezza 2-300mila persone al giorno. Credo che progressivamente col migliorare dei numeri ...

Ultime Notizie dalla rete : Resta coprifuoco Dove trovo l'autocertificazione per gli spostamenti? Secondo il Decreto Draghi restano vietati gli spostamenti tra Regioni per tutto il mese di aprile e resta confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. Dovendosi spostare durante il coprifuoco oppure ...

Covid, ultime notizie. L'Rt in Italia scende a 0,85. Oggi la cabina di regia, conferenza di Draghi alle 15 Johnson & Johnson, gli Usa rinviano la decisione: il vaccino resta sospeso " Gli advisor dei Centre ... Riaperture per attività culturali e commerciali e coprifuoco alle 23.30: le ipotesi per maggio /...

Il 26 riaprono bar e ristoranti, anche la sera, all'aperto Tra poche ore l'annuncio di Draghi: "Tutto ciò che è all'aperto è consentito" Si riapre il 26. Passa la linea che all'esterno il rischio contagio è basso. Rimane il coprifuoco ...

Lockdown a Roccadaspide, scuole chiuse e coprifuoco fino al 2 maggio Roccadaspide in lockdown Lockdown totale con coprifuoco anticipato alle 19 ... Chiusi anche tutti i locali di ristorazione ma resta attivo l’asporto di pietanze fino alle ore 18, fino alle 19 per i ...

